Avellino: auto con ragazze a bordo finisce nella scarpata, arriva l'autogrù In via Fariello nei pressi dell'autostazione l'incidente. Due le auto coinvolte. Verifiche in corso

E' servito l'arrivo di una autogrù dei vigili del fuoco per recuperare una Fiat Panda finita in una scarpata ad Avellino. Sono state complicate le operazioni di recupero in via Fariello, questa mattina, nei pressi della Autostazione, del mezzo.

Per motivi in via di accertamento, l'utilitaria su cui viaggiavano due ragazze è precipitata in una scarpata. Sul posto sono arrivati tempestivi i sanitari del 118 per prestare soccorso alle giovani donne, che sono state portate in ospedale per accertamenti.

Nel sinistro è stata coinvolta anche una seconda vettura, una Smart di colore grigio. Sono in corso le verifiche degli agenti della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi di rito.

Sul posto sono arrivati numerosi caschi rossi che hanno predisposto il recupero delle persone ferite per consegnarle ai sanitari. Rallentamenti del traffico nel tratto di strada cittadino per consentire le operazioni di recupero del veicolo con l'autogrù.