Fiat Panda finisce nella scarpata. Tanta paura per un ragazzo e una ragazza E' successo ad Avellino questa mattina. Fortunatamente pochi giorni di prognosi per entrambi

Un incidente che non ha avuto, fortunatamente, grosse conseguenze, se non altro per le auto distrutte e il grosso spavento. Questa mattina, all'incrocio tra via Fariello e via Pini, due auto si sono scontrate, con molta probabilità per una mancata precedenza. Alla guida della Fiat Panda blu, una ragazza di 30 anni, nell'altra auto, una Smart grigia c'era un giovane di 22 anni. Ancora tutta da chiarire la dimanica che è ora al vaglio degli agenti della polizia che sono arrivati immediatamente sul posto. La Panda è finita prima contro la ringhiera e poi giù nella scarpata. Sul posto due ambulanze che hanno portato i due ragazzi vigili ma doloranti all'ospedale per accertamenti clinici. Ma le operazioni di soccorso non sono state semplici. Per tirare fuori la ragazza è servito l'aiuto dei vigili del fuoco, che con una gru, successivamente hanno riportato sulla strada la macchina. Lungo la strada si sono create code lunghissime con notevoli rallentamenti alla circolazione stradale.