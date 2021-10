Anziano derubato di 40mila euro: badante 37enne fermata a Fiumicino La donna di origine romena è indagata per furto in abitazione aggravato e continuato

L'hanno bloccata all'aeroporto di Fiumicino, dove era approdata tornando dal suo Paese di origine, e l'hanno arrestata. Nel mirino della polizia di frontiera è finita una 37enne di nazionalità rumena, raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari adottata dal Gip di Benevento su richiesta della Procura sannita. La donna è indagata per il reato di furto in abitazione aggravato e continuato.

Le indagini, svolte dai Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo all’Esca e coordinate dalla Procura sannita, sono scattate dopo la denuncia sporta dall’anziana vittima, un uomo di oltre ottanta anni. Secondo quanto ricostruito la donna, una 37enne romena, avrebbe approfittato del rapporto lavorativo di badante con l’ultraottantenne e delle circostanze inerenti alla persona che ne ostacolavano la difesa, in più circostanze, per impossessarsi della somma contante di 40mila euro che era conservata dall'anziano.

L'attività investigativa avrebbe consentito di acquisire gravi indizi a carico della 37enne. La donna è stata arrestata in aeroporto e si sta procedendo ad individuare i luoghi in cui la stessa prevedibilmente avrebbe occultato le somme sottratte.