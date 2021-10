Anziano derubato, la figlia: quella donna era una mia amica La donna arrestata aveva confessato tutto grazie all'intervento dell'avvocato Cinzia Capone

«Quella donna non era la badante di mio padre, io l’ho accolta in casa come mia amica, ma ha tradito la mia fiducia”. Sono le parole della figlia dell’anziano rimasto vittima di un furto di 40mila euro da parte di una donna rumena, fermata ieri all’aeroporto di Fiumicino, di ritorno da una vacanza nel suo paese di origine. La denuncia è partita dalla figlia dell’uomo, assistita dall’avvocato Cinzia Capone. La signora finita agli arresti domiciliari, amica di lunga data della figlia del malcapitato, si era resa disponibile ad aiutare la stessa nel disbrigo di faccende domestiche che saltuariamente svolgeva in virtù della consolidata amicizia e della fiducia (mal riposta evidentemente) che intercorreva tra le parti.

Entrata nelle grazie e godendo della sua piena fiducia, anche contro la volontà del padre che accettò di malavoglia l'intervento della donna nella sua casa, per quanto saltuario e alla presenza della figlia. E cosi' la signora nel corso di un anno ha agito con estrema scaltrezza studiando i luoghi e le abitudini dell'anziano. Ha approfittato di ogni momento propizio e sottratto poco alla volta l'ingente somma di denaro dal luogo dove il pensionato l'aveva ben nascosta e custodita. Quando ad inizio luglio l'anziano ha scoperto il notevole ammanco ha subito uno shock, uno stato di totale prostrazione. Elaborato l'accaduto, denuncia il fatto ai carabinieri della locale stazione di Sant'Angelo all'Esca, convinto che la donna conservasse il malloppo in casa e che il furto si fosse consumato tutto nella settimana precedente, quando la donna approfittando dell'assenza della figlia, l'aveva quasi costretto a svolgere alcuni lavori lontano dall'abitazione per rimanere da sola. La figlia è caduta nello sconforto più totale, presa dalla rabbia, tradimento di una amicizia e soprattutto da un senso di colpa fortissimo e devastante per aver aperto le porte di casa ad un'amica ladra.

La rabbia, la disperazione, l'hanno spinta alla prova che inchiodasse quella donna e cosi' con una scusa ha attirato in casa la donna per farle confessare il reato. C'è voluto ben poco: c'è stata una piena ammissione. "I soldi li ho rubati a più riprese in modo che tuo padre non potesse accorgersi dell'ammanco, li ho presi, in tutto quarantamila euro, ma non li ho più, li ho utilizzati per ristrutturare la casa in Romania e per acquistare beni che mi servivano". Poi i messaggi di scuse, le promesse di restituzione, di preghiere di non informare i carabinieri, di non denunciare l'accaduto, di aiutarla a trovare una soluzione. Dopo qualche giorno l'annuncio della partenza per la Romania, non per scappare, diceva lei, ma per accedere a un mutuo per restituire il maltolto. Conversazioni e messaggi registrati, asseverati da un perito tecnico informatico secondo il consiglio dell'avvocato Cinzia Capone. «E da lì grazie al suo prezioso contributo, al suo impegno nel seguire l'iter ed alle successive e scrupolose indagini e riscontri dell'Arma dei carabinieri, che si ringrazia, la richiesta della misura cautelare presentata alla Procura di Benevento, efficiente e operosa. Giustizia è fatta! Siamo soddisfatti, oggi è un giorno buono».