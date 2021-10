Politraumatizzato giunge in ospedale trasportato con un furgone e poi muore Nulla da fare al Frangipane per un uomo di 42 anni

E' giunto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino in condizioni gravissime all'interno di un furgone guidato dal padre. Non è chiaro al momento il motivo per il quale non sia stato richiesto l'intervenuto del 118.

Presentava fratture multiple costali, al bacino ed altri traumi importanti. Un politrauma piuttosto serio che ha spinto il medico di turno Giuseppe Clemente e la sua equipe ad attivarsi con la massima urgenza, senza perdere un solo istante prezioso, fino a predisporre anche un eventuale trasferimento in un'altra struttura più attrezzata. Ma purtroppo non c'è stato il tempo. Allertata immediatamente la rianimazione, l'uomo, un 42enne originario di Grottaminarda, già intubato, è deceduto poco dopo, a seguito di un arresto cardiaco.

Si sarebbe trattato di un incidente sul lavoro. I carabinieri, informati dell'accaduto stanno ricostruendo la vicenda, non è chiaro ancora il luogo e la dinamica ma saranno ora le indagini a fare piena luce. Dell'accaduto è stata informata la procura di Benevento che ha aperto un'inchiesta.