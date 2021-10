Operazione antidroga tra Avellino e Solofra: arrestati due 50enni L'intervento dei carabinieri con l'aiuto dei cinofili

Continua l’azione preventiva e repressiva dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, messa in campo dai carabinieri del comando Provinciale di Avellino, che sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare consistenti quantitativi di stupefacenti.

Nel decorso fine settimana, nonostante l’elevato numero di risorse impiegate nel presidio ai seggi elettorali, i carabinieri delle compagnie di Avellino e Solofra hanno tratto in arresto, in distinte circostanze, due uomini ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 54enne di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine per tale tipologia di reato, che, all’esito di perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo carabinieri Cinofili di Sarno, è stato sorpreso in possesso di due panetti di hashish (del peso complessivo di circa 200 grammi) ben occultati in cantina, all’interno di un’intercapedine ricavato dietro un battiscopa. Nel corso dell’attività sono stati altresì rinvenuti e sottoposti a sequestro 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un taglierino con tracce di tale sostanza stupefacente. Ulteriori 3 grammi di hashish e un coltello sono stati rinvenuti anche nella sua auto.

Per il medesimo reato, i carabinieri della stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 55enne del posto, trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, il tutto rinvenuto nella sua camera da letto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, entrambi gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.