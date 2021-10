Incidente tra un'ambulanza veterinaria e una Fiat 500, due persone in ospedale L'incidente è avvenuto sulla Nazionale, nel comune di Monteforte Irpino

Brutto incidente sulla Statale statale 7 bis, strada NazionaIe. I vigili del Fuoco di Avellino intorno alle 15 sono intervenuti a Monteforte Irpino in località Campi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una ambulanza veterinaria ed un'auto, una Fiat 500. Nel violento impatto due le persone rimaste ferite, un uomo ed una donna, i quali sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.