Pluripregiudicato arrestato per droga, il gip gli concede i domiciliari Il 54enne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato sabato mattina

E' stato arrestato sabato mattina dai carabinieri della stazione di Avellino, agli ordini del luogotenente Liccardi con l'ausilio del nucleo cinofilo di Salerno. A.F., 54enne di Avellino, era stato invitato a presentarsi in caserma per una notifica. Giunto dai carabinieri è stato sottoposto a perquisizione personale. Nell'auto, in garage ed anche nella abitazione è stato rinvenuto un grosso quantitativo di sostanza stupefacente: hashish, nonchè gli oggetti tipici per il confezionamento e la ripartizione in dosi.

Tradotto nel carcere di Bellizzi su disposizione del pm di turno, Toscano, A.F., pluripregiudicato con alle spalle svariate condanne, già nel mese di ottobre 2020 era stato arrestato per i medesimi reati all'interno di una vasta operazione volta alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella città di Avellino.

Questa mattina l'uomo, difeso dal suo legale di fiducia, l'avvocato Rolando Iorio, a seguito della udienza di convalida dell'arresto tenutasi nel carcere di Bellizzi Irpino dinanzi al gip Paolo Cassano, si è visto concedere gli arresti domiciliari.