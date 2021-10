Lioni, mucche al pascolo sui monti Picentini: allevatore denunciato I carabinieri hanno sanzionato l'uomo per assenza di "fida pascolo"

I carabinieri della stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due allevatori di bestiame, ritenuti responsabili di “pascolo abusivo”: all’interno di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico ricadente nel perimetro del sito di Interesse Comunitario del Parco Regionale dei Monti Picentini, facevano pascolare una decina di bovini su terreni del comune di Lioni, in assenza di “fida pascolo”, ed è per questo che è scattata la denuncia.