Travolto dal trattore, muore 74enne di Vallesaccarda L'incidente agricolo nel comune di Trevico

Ancora un incidente agricolo mortale in provincia di Avellino. È accaduto ieri mattina nelle campagne nel territorio del comune di Trevico. A perdere la vita un 74enne di Vallesaccarda, travolto dal suo trattore che aveva lasciato su un tratto in pendenza. All'improvviso il mezzo agricolo si è rimesso in movimento ed ha schiacciato il 74enne. E' scattato immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il personale sanitario del 118.

Purtroppo per l'anziano non c’è stato nulla da fare. Il 74enne è stato rinvenuto già privo di vita dai soccorritori. Accertata la causa del decesso, su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari per i funerali. Solo l'altro giorno alla periferia di Avellino un'altra tragedia nei campi: un 75enne travolto e ucciso dalla sua auto lasciata incustodita durante la raccolta dell'uva.