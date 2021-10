Incendio a Montefredane, il sindaco invita a non uscire di casa L'ordinanza di CIro Aquino

EMANATA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI Abbiamo seguito le operazioni di spegnimento dell'incendio verificatosi presso il deposito dei camion della ditta Bacotrans ad Arcella. Ringraziamo, per il tempestivo intervento, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, ed in particolare il Comandante della stazione Carabinieri di Montefredane. Abbiamo emanato un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute de cittadini alle ore 3.50 di questa mattina. Si avvisa la cittadinanza che per la giornata di lunedì 18 ottobre 2021 si dispone: LA CHIUSURA DELLE SCUOLE, PUBBLICHE E PRIVATE. Altresì, si ordina:

- LA CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI;

- LA CHIUSURA DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALL’APERTO ;

- IL DIVIETO DI PASCOLO;

- LA SOSPENSIONE DELLA RACCOLTA E CONSEGUENTE CONSUMO DI FRUTTI ED ORTAGGI DAI TERRENI DAL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO DALL’INCENDIO;

- LA SOSPENSIONE DEL CONSUMO DI ALIMENTI ESPOSTI PER LA VENDITA;

- LA SOSPENSIONE DELL’ATTINGIMENTO DI ACQUA AI FINI ALIMENTARI DA VASCHE E POZZI E NON PROTETTI;

- LA SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DI ACQUE NON PROTETTE PER USO IRRIGUO Ed inoltre, AVVERTE TUTTA LA POPOLAZIONE

1. che, al fine di ridurre l’eventuale rischio derivante dalla nube prodotta dall’incendio, siano tenute chiuse le finestre e le porte verso l’esterno;

2. di limitare, cautelativamente e per le persone più fragili ed a rischio (es. anziani, minori e portatori di patologie significative), i movimenti esterni alla propria abitazione se non in casi di necessità. L'Arpac, inoltre, ha avviato un monitoraggio ambientale.

Seguiranno ulteriori informazioni.