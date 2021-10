Preleva 500 euro con la carta rubata all'amica: denunciato 50enne E' accaduto a Calitri, le indagini dei carabinieri grazie alle telecamere della videosorveglianza

I carabinieri della stazione di Calitri hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di “furto” e “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”.

L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima. L’uomo, approfittando del rapporto di amicizia con la vittima, le avrebbe sottratto la carta bancomat, utilizzandola poi per prelevare 500 euro da uno sportello Atm, grazie al codice segreto incautamente custodito insieme alla stessa.

Lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito, ha permesso ai carabinieri l’identificazione del malfattore che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La vicenda è un utile spunto per ricordare, ancora una volta, quanto sia importante non conservare il numero segreto insieme alle carte di credito/bancomat.