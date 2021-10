Incendia rifiuti davanti casa, 50enne di Contrada finisce nei guai Alta l'attenzione dei carabinieri forestali sui reati ambientali

Resta sempre alta l'attenzione in Irpinia dei carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse

alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I carabinieri della stazione Forestale di Forino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Contrada il quale, nel terreno antistante la propria abitazione, aveva proceduto allo smaltimento mediante combustione, di un cumulo di rifiuti solidi urbani non pericolosi.