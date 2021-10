Prima udienza Alto Calore, Fauceglia: "Il giudizio sia spostato a Napoli" Il legale solleva la questione della competenza territoriale

Prima udienza fallimento Alto Calore, il legale dell'ente idrico di corso Europa solleva un'eccezione di competenza e il tribunale di Avellino si riserva. “Riteniamo che la competenza per materia, secondo l’articolo 27 del Codice della Crisi, sia del Tribunale di Napoli e non di Avellino – spiega il legale Giuseppe Fauceglia - Abbiamo eccepito in limine litis e correttamente il Tribunale ha ritenuto di sciogliere prima la questione della competenza territoriale e poi disporre il prosieguo del giudizio".

Dall'amministratore unico Michelangelo Ciarcia le rassicurazioni ai lavoratori dell'azienda presenti in massa davanti al tribunale. Ma tra le maestranze e i sindacati resta forte la preoccupazione.

“Siamo preoccupati per le sorti di Alto Calore ma anche come utenti per il futuro della gestione idrica - spiega Vito Guerriero della Uiltec - La richiesta di fallimento arriva in un momento cruciale per il territorio irpino nel momento in cui si stava arrivando alla definizione del gestore del Consiglio di distretto Irpinia-Sannio. E fa rabbia perché da due anni Alto Calore presentava indicatori assolutamente positivi e con il prepensionamento di circa 100 dipendenti costato 14 milioni di euro e tanti sacrifici per i lavoratori”.