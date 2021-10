Tribunale, il presidente Beatrice dà il via libera all'accesso ai giornalisti Consentite anche le riprese previa richiesta di almeno 3 giorni

Considerati il miglioramento della situazione epidemiologica, le garanzie offerte dalla normativa concernente la certificazione verde COVID-19 (cd.green pass), le richieste pervenute da organi di stampa, il presidente Vincenzo Betarice dispone che, a far tempo dalla data del provvedimento e fino al 31 dicembre, previa esibizione alle unità di personale addette alla custodia di certificazione verde COVID-19 valida per il giorno dell'accesso.

"Detti inviati potranno assistere alle udienze, ove celebrate a porte chiuse per ragioni esclusivamente sanitarie, previa autorizzazione del magistrato responsabile della conduzione dell'udienza. Eventuali riprese audiovisive dovranno essere espressamente autorizzate, previa richiesta depositata presso la segreteria della Presidenza del Tribunale con anticipo di almeno 3 giorni.