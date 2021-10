Nessuna promozione, solo adeguamento secondo mansioni svolte La nota di chiarimento di Irpiniambiente

In merito alle notizie riportate dagli organi di informazione, riguardanti presunte promozioni attuate dal management aziendale di Irpiniambiente a beneficio di alcuni lavoratori dell’azienda, si chiarisce che nessuna promozione è stata decretata. Eventuali adeguamenti retributivi o di inquadramento sono stati attuati esclusivamente per il giusto riconoscimento dell’effettiva mansione svolta dai dipendenti, evitando, così contenziosi dannosi e pericolosi per la società stessa.

Inoltre, i vertici aziendali sono da sempre disponibile ad ogni confronto con i lavoratori e con i loro rappresentanti, soprattutto per quanto concerne gli inquadramenti equiparati alle effettive mansioni svolte. Anche in questo caso, dunque, il management è disponibile al confronto con i rappresentanti dei lavoratori per valutare ogni necessario allineamento retributivo, se giustificato, fermo restando che la società si riserva di valutare nelle opportune sedi la diffusione di notizie prive di qualsiasi fondamento.