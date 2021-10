Avellino, agguato a un pregiudicato: ore contate per autori della sparatoria Il racconto della giovane vittima alla polizia. Si studiano le immagini delle telecamere

Hanno le ore contate gli autori dell'attentato di via a Rione Quattrograna. Secondo le prime indagini condotte dagli uomini della squadra Mobile della questura di Avellino, i due colpi di pistola erano indirizzati a un giovane pregiudicato (coinvolto in diverse inchieste di droga in città). E' stato lui stesso a chiamare le forze dell'ordine e raccontare quanto accaduto. Intorno all'una, Il giovane era nel cortile della sua abitazione, quando ha visto arrivare un furgone di colore scuro seguito da un'altra macchina, all'interno non è riuscito a vedere chi ci fosse, ma si è sentito chiamare.

Qualcuno ha fatto il suo nome. Nel momento in cui ha cercato di avvicinarsi – sempre secondo il suo racconto – sono stati esplosi due colpi di pistola in aria e i due mezzi a tutto gas hanno proseguito la corsa. Sul posto due pattuglie delle Volanti e della Mobile. Sul posto non sono stati trovati bossoli. Gli uomini hanno ascoltato la presunta vittima dell'agguato e altre persone lì presenti. Si studiano anche le immagini delle telecamere. Al momento c'è ancora tanto mistero su quanto accaduto in pieno giorno nel quartiere popolare di Avellino. Il giovane legato in passato ad ambienti della criminalità avellinese, in particolare quella dedita allo spaccio di droga, ma coinvolto anche in una vicenda di sequestro di persona. Ora, invece, diventa vittima di un agguato dai contorni sempre più oscuri.