Asilo di Solofra, la sentenza di assoluzione per il maestro è ora irrevocabile La decisione della Procura di Avellino di non proporre Appello contro la sentenza del gup Rotondi

E' stata messa la parola fine sulla vicenda del maestro dell'asilo di Solofra, Gerardo De Piano, accusato di violenza sessuale sui bambini della scuola. Con la decisione della Procura di Avellino di non proporre Appello avverso la sentenza del gup Marcello Rotondi, con la quale aveva assolto l'imputato, ora la sentenza diventa irrevocabile. Un passaggio giudiziario importante, per De Piano e per l'avvocato Gaetano Aufiero, che lo difende, perché significa che il maestro di religione che, in seguito all'inchiesta che lo ha visto in carcere subire pesanti aggressioni, potrà archiviare definitivamente la sua brutta vicenda.

Naturalmente, resta in piedi il procedimento per maltrattamenti, sia per lui che per gli altri insegnanti. Soddisfatto l'avvocato Gaetano Aufiero che annuncia comunque da parte sua, e del suo assistito ovviamente, iniziative per chiarire alcuni aspetti relativi alla fase di indagine. “E' pronto un esposto alla Procura – ha chiarito – perché alcuni punti riportati nella informativa di indagine non sono “lineari”. Ricordiamo che a supporto delle indagini svolte dai carabinieri di Solofra, vi erano numerosi video che ritraevano l'insegnante di religione mentre faceva lezione in classe con i suoi alunni. Alcuni frame di queste immagini sono state oggetto di accusa. Accuse pesantissime che hanno portato De Piano in carcere. Qui, il maestro ha dovuto subire ingiustamente aggressioni e angherie da parte degli altri detenuti.