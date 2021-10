Maltrattamenti in famiglia a Rotondi: la Cassazione annulla la condanna L'uomo 48 anni era stato condannato nel dicembre 2020

La Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di un uomo di 48 anni residente nel comune di Rotondi, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. A.M., a tutt’oggi detenuto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Avellino, era stato condannato nel dicembre 2020 a cinque anni di reclusione dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Avellino – Dott.ssa Francesca Spella - per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale. Le condotte di maltrattamento sarebbero state poste in essere in un arco temporale di circa cinque anni, tra il 2015 e il 2020, nei confronti del padre, della sorella e dei nipoti minorenni, con diversi interventi degli Agenti del Commissariato di Polizia di Cervinara.

Difeso dall’Avv. Francesco Perone, la Corte di Appello di Napoli aveva già ridotto la pena ad anni quattro e mesi due di reclusione, accogliendo anche la richiesta difensiva di porre i reati contestati in continuazione con una precedente resistenza a pubblico ufficiale, negata dal giudice di primo grado, per la quale l’imputato aveva scontato quasi un anno di reclusione, cosicché la pena residua da espiare in concreto veniva ulteriormente ridotta di circa un anno.

Ieri, la Corte Suprema di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Avv. Perone, che riteneva comunque eccessiva la pena applicata, ha annullato la sentenza della Corte di Appello, rinviando per un nuovo giudizio finalizzato alla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.