Auto in fiamme in galleria, fumo e paura sull'Ofantina Intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino Durante la mattinata di oggi 24 ottobre, sono intervenuti nel territorio del comune di Chiusano San Domenico, sulla SS 7, sotto la galleria, per un incendio che ha riguardato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno interessato la parte anteriore del veicolo sono state spente e messo in sicurezza l'area. Per in conducente nessuna conseguenza.