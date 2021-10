Ritrovata la statua della Madonna di Fatima: perdonato l'autore del gesto I carabinieri la consegnano nelle mani del parroco don Giancarlo Scrocco

E' stata ritrovata e consegnata ai carabinieri della locale stazione la piccola statua della Madonna di Fatima trafugata all'interno di una cappellina situata tra via Dante e viale Unità a Montecalvo Irpino. Un gesto che aveva addolorato profondamente la comunità montecalvese.

Era in un fondo agricolo. I militari l'hanno restituita al parroco don Giancarlo Scrocco il quale a sua volta ha deciso di non sporgere alcuna denuncia nei confronti dell'autore del furto affetto da problematiche. Un gesto che sa di perdono il suo. La statuetta è intatta e la stessa edicola che la ospitava non ha subito danneggiamenti di alcun tipo.

Sono stati gli stessi familiari a recuperarla e ad avvertire i carabinieri. E' ora custodita nel convento di Sant'Antonio in attesa di una collocazione più sicura nel suo luogo originale, tanto caro alla comunità montecalvese. La notizia ha fatto subito il giro del paese ed è stato un sospiro di sollievo soprattutto per molti anziani, che avevano espresso anche parole di condanna durissime dopo la sparizione.