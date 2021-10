L'ultimo saluto al dottore Bellizzi: "Sia da esempio per tutti" I funerali nella chiesa di San Ciro ad Avellino

In centinaia hanno voluto dare un ultimo saluto al dottore Gennaro Bellizzi, medico cardiologo, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Bellizzi è morto improvvisamente all'età di 62 anni e la sua morte ha lasciato tutti sgomenti.

In chiesa c'erano tutti: amici, parenti e tante istituzioni. Un uomo stimato e ben voluto da tutti. In prima fila i figli, la moglie e il fratello Mario, comandante dei vigili del fuoco. A celebrare il rito funebre il parroco della chiesa di San Ciro, don Luciano Gubitosa, insieme a don Carmine della chiesa dei Martiri di Ariano Irpino, amico fraterno di Gennaro.

«Siamo qui con l'animo profondamente turbato ma anche traboccante di affetto e riconoscenza – ha detto dall'altare don Luciano - per celebrare, nella speranza, il rito del commiato cristiano per il nostro fratello Gennaro. Non si può comprendere la vita di Gennaro senza la sua fede, nutrita dalla parola di Dio, di preghiera e di eucarestia. Una fede rigorosa, mai esibita ma profondamente incarnata nel vissuto familiare, professionale e sociale. Gennaro sognava, operava e soffriva per una comunità cristiana evangelica. Capace di parlare all'uomo di oggi, tracciando sentieri di autentica fraternità. Gennaro sognava e ha lavorato per una sanità pubblica, di alto livello e al servizio di ogni cittadino.

Gennaro sognava e ha lavorato per una città – comunità in cui tutti potessero sentirsi a casa. Gennaro non può sognare e lavorare con noi ma può sostenere i nostri sogni e il nostro lavoro con maggiore efficacia se noi accoglieremo il suo testimone».

Presente in chiesa anche il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, che con la voce rotta dall'emozione, ha annunciato di voler proporre l'intitolazione dell'ospedale proprio al dottore Bellizzi. E poi erano presenti tanti amici di Gennaro, il consigliere comunale Amalio Santoro con cui ha condiviso gli stessi valori, il suo collega Pino Rosato che lo ha ricordato come una persona umile e buona. Anche il dottore Carlo Iannace ricorda la sua bontà e le sue azioni per il sociale, pronto ad aiutare gli ultimi. Sia da esempio per tutti, è il messaggio che hanno lanciato i suoi amici. Il feretro di Gennaro Bellizzi è uscito accompagnato dal picchetto dei vigili del fuoco e da un lunghissimo applauso.