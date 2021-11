Accoltellò il marito, chiesta perizia psichiatrica per una donna di Mercogliano L'uomo fu ferito alle mani e al costato. Primo passaggio del processo a carico della donna

Primo passaggio del processo a carico di una donna di Mercogliano, accusata di aver ferito con un coltello da cucina il marito al termine di una lite. Il suo avvocato Dario Cierzo ha chiesto e ottenuto la nomina di un consulente per valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputata. I fatti si sono verificati tre anni fa in un’abitazione di Mercogliano. Qui, nel giorno della festa del papà, un uomo venne ricoverato in ospedale con profonde ferite alle mani. A causargliele fu la moglie in seguito ad una furibonda lite. Sull’episodio i carabinieri avviarono le indagini, dopodiché la donna fu denunciata ed è finita poi sotto processo. L’uomo fu ferito con un grosso coltello alle mani e al costato. Solo per un caso l'episodio non finì in tragedia. Ora il suo avvocato Dario Cierzo chiede una consulenza medica psichiatrica per la donna proprio perché ritiene non sia in grado di sostenere un processo.