Avellino piange Nonna Linda: "Grazie per tutto ciò che ci hai trasmesso" L'ambiente del calcio irpino, ma non solo, in lutto per la morte della mamma di Dino Gasparro

Avellino e l'ambiente calcistico irpino piangono la scomparsa di nonna Linda, madre di Dino Gasparro, a cui la Curva Sud Avellino dedica da 16 anni un memorial in programma negli ultimi giorni di agosto. "Ogni anno si compiva un miracolo: si organizzava il Memorial Dino Gasparro, voluto da lei. Stare insieme a tanti giovani era, per lei, come stare ancora accanto a suo figlio. - ha sottolineato Franco Iannuzzi, storico punto di riferimento del tifo organizzato biancoverde. - Se n’è andata una signora perbene, una madre che ha amato immensamente il proprio figlio, perso prematuramente. Ci ha insegnato tante cose, ci ha fatto comprendere il valore dello stare insieme, del ricordo e dell’amore che non muore mai. Noi ti ringraziamo per gli insegnamenti che ci hai trasmesso. Bellissima signora, fai buon viaggio".