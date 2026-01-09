Avellino-Sampdoria: convocati D'Andrea e Favilli, out Kumi e Insigne

Domani (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi": dentro i volti nuovi Sala e Reale

Avellino.  

Prima convocazione per Favilli, Sala e Reale, rientro nell'elenco per D'Andrea con le assenze di Kumi e Insigne per infortunio, di Panico, pronto per l'avventura con la Ternana, e di Rigione, Manzi e Cagnano, out per scelta tecnica: ecco i convocati di Biancolino per Avellino-Sampdoria. Fontanarosa torna a disposizione dopo il turno di squalifica scontato a Bari.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane
Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani
Centrocampisti: 6 Palmiero, 11 D’Andrea, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio
Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 99 Favilli

Il report

"Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra".

