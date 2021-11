Ladri nelle case, non cessa l'incubo furti ad Ariano: Franza scrive al Prefetto Di giorno osservano e di sera entrano in azione nelle case

Sembrano diventati di famiglia ormai soprattutto nel versante Grignano, Santa Barbara, Foresta. Ed è proprio in queste due ultime contrade che i ladri sono ritornati.

Un due novembre che non è stato per niente tranquillo in queste zone con gli abitanti costretti ancora una volta a difendere le proprie abitazioni. In località Foresta, poco dopo il ristorante Incontro, una donna, in quel momento sola in casa, ha sentito dei rumori. Pensava fosse suo marito, ma erano invece i ladri che stavano penetrando in casa, poi fuggiti dopo essere stati disturbati.

Malviventi che hanno trovato invece campo libero in un'abitazione rimasta momentaneamente incustodita in contrada Santa Barbara. Abitanti subito in strada, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, carabinieri da un lato e polizia dell'altro. Una situazione diventata davvero insostenibile tant'è che i residenti hanno deciso di promuove una raccolta firma.

E' di oggi intanto una lettera dal parte del sindaco Enrico Franza al prefetto di Avellino Paola Spena, nella quale si chiede la convocazione urgente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di definire e coordinare gli interventi finalizzati a contrastare gli episodi di criminalità e a garantire la sicurezza dei cittadini.

"La richiesta deriva da varie denunce di cittadini alle forze dell'ordine a seguito dei numerosi atti criminosi nell'ultimo ultimo periodo che hanno colpito le abitazioni, nonostante lo sforzo profuso dalle forze dell'ordine impegnate nell'attività di controllo."

Un comitato, ha auspicato Franza che potrebbe essere convocato ad Ariano Irpino, come segno di grande vicinanza e sostegno a tutta la cittadinanza.