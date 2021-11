Furti ad Ariano: il prefetto risponde all'appello urgente del sindaco Franza Convocato per venerdì 5 novembre il comitato per l'ordine e la sicurezza

Il prefetto di Avellino Paola Spena ha risposto nell'immediatezza alla richiesta urgente formulata nella giornata di ieri dal sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza in merito all'emergenza furti in città, convocando per venerdì prossimo 5 novembre alle ore 11.00 in modalità remoto, il comitato per l'ordine e la sicurezza al quale prenderanno parte tutte le istituzioni preposte, a partire dai massimi vertici locali delle forze dell'ordine e naturalmente il primo cittadino del tricolle. Una situazione diventata particolarmente difficile e snervante nelle ultime ore fino a generare un vero e proprio allarme sociale con la popolazione costretta a sorvegliare le proprie abitazioni assalite dai ladri. E tutto ciò non è neppure bastato finora di fronte a ladri spregiudicati capaci di irrompere senza alcun timore con la gente in casa. Un furto consumato, uno tentato ed un altro sventato nelle ultime. E si spera che non accada nulla questa sera. Un allarme che riguarda tutta la Valle Ufita. Nell’area industriale di Flumeri solo grazie all'intervento fulmineo della Argo non è stato portato a termini un colpo pesante in un'azienda. I malviventi cercavano rame. Stavano caricando tutto su camion rubato in un'altra fabbrica ma i vigilantes sono riusciti a metterli in fuga.