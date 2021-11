Ariano: autoarticolato tradito dal navigatore resta bloccato in un campo La disavventura di un camionista senegalese

Si è affidato al navigatore, non conoscendo minimamente la zona ma mai avrebbe immaginato di ritrovarsi improvvisamente in un campo. E' la disavventura di un camionista senegalese diretto ad Ariano Irpino con un carico da consegnare ad un'azienda situata in località San Nicola a Trignano. L'autoarticolato dopo aver imboccato località Brecceto, da corso Vittorio Emanuele è arrivato in contrada Arnola, in un punto insidiosissimo della strada che già a fatica consente il passaggio tra due auto. Qui tradito dalla navigazione satellitare si è ritrovato in aperta campagna, durante una fitta pioggia, con il rischio di piombare su alcune abitazioni. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale insieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento. Una vera e propria impresa riportarlo indietro. La pioggia ha reso poi tutto più difficile tant'è che persino una prima autogrù è rimasta impantanata. Si è dovuto attendere in serata un secondo mezzo più imponente per liberarlo. E non è la prima volta che si verifica in questa zona un caso simile, ci fa notare un abitante del luogo. Un'impresa sarà ora anche invertire la direzione di marcia prima di poter raggiungere la sua destinazione.