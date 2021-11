Scarti nelle rete fognaria: a Lioni denunciato il titolare di un'officina I controlli dei carabinieri forestali di Lioni

I carabinieri della stazione Forestale di Lioni, all’esito di controlli ad officine meccatroniche, carrozzerie e autolavaggi, hanno denunciato il titolare di un’officina meccanica: all’esito del controllo è emerso che le acque provenienti dall’attività venivano immesse nella rete fognaria comunale, in assenza del provvedimento di assimilazione delle acque a quelle domestiche o, in alternativa, dell’autorizzazione allo scarico in rete fognaria. Dall’accesso ispettivo è altresì risultato l’illecito stoccaggio di una decina di pneumatici usati, depositati in un’area esterna all’officina.