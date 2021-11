Trova un telefono e chiede 100 euro per il cavallo di ritorno: 20enne nei guai La denuncia di una donna di Montella. Le indagini dei carabinieri della locale compagnia

I carabinieri della stazione di Montella hanno denunciato un ventenne del posto, ritenuto responsabile dei reati di “Tentata estorsione” e “Ricettazione”. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando una donna di Montella si è presentata in Caserma per denunciare che, a seguito dello smarrimento del suo smartphone, aveva subito provato a telefonare al suo numero, ricevendo di seguito l’assurda richiesta di 100 euro per la riconsegna del cellulare.

L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella, ha permesso l’identificazione del malfattore che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Lo smartphone, rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita a casa del ventenne, è stato restituito alla legittima proprietaria.