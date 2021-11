Uomo cammina sui binari ad Ariano: bloccata per ore la tratta del treno Italo La segnalazione nel territorio di Ariano.Il 30enne camminava sui binari del treno Avellino Benevento

Alle 8,30 circa di oggi, il personale della Polfer e del Commissariato di polizia di Ariano Irpino, a seguito di una segnalazione di una persona che camminava sui binari ferroviari della tratta Caserta-Foggia, provocando il blocco della circolazione del treno Italo, è intervenuta sul posto, dove, tra non poche difficoltà, trattandosi di zona impervia, è riuscita in maniera rocambolesca a rintracciare la persona in questione.

Il giovane, un 30enne straniero, ancora camminava sui binari, e quando ha visto gli agenti, si è immediatamente allontanato , per cui è stato rincorso fino all’altezza della galleria Cristina in zona Starza di Ariano e Monrecalvo Irpino, dove è stato definitivamente bloccato. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia. la circolazione ferroviaria è stata ripristinata alle 11,40 circa dopo una bonifica della tratta interessata.

Treni direttanente conivolti Frecciaargento 8302, Lecce-Roma Termini, 8302 e 8303, Roma Termini-Lecce 8303 e Ic 703 Roma Termini-Bari centrale.