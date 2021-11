Auto in fiamme a Solofra: sotto il veicolo due grossi petardi. Si indaga La vettura intestata ad una 40enne

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti per un principio d'incendio di una Fiat Panda, in uso ad una 40enne di Solofra, parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Le fiamme sono state domate dalla pattuglia intervenuta, grazie all'utilizzo degli estintori presenti sulla "Gazzella". Sotto al veicolo sono stati rinvenuti due grossi petardi (c.d. cipolle) che sono stati rimossi dai Carabinieri e fatti brillare in una cava di Solofra. Indagini in corso sul caso. La vettura è in uso al vicecomandante della stazione dei carabinieri di Montoro, marito della 40enne.