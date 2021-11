Ariano: sorpresi a bordo di un'auto con numerosi precedenti: allontanati Intervento in sinergia tra polizia municipale e carabinieri

Si aggiravano con fare sospetto nelle campagne arianesi e grazie ad un controllo quasi casuale, dovuto ad una segnalazione di altra natura, gli agenti della polizia municipale hanno intercettato un'auto con a bordo due persone sconosciute, non del luogo. A seguito di un controllo eseguito in sinergia con i carabinieri fatti giungere in ausilio sul posto per un approfondimento maggiore è emerso che entrambi avevano a carico numerosi precedenti penali per furto e truffa. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti che hanno avanzato proposta di foglio di via obbligatorio. Non potranno in pratica fare ritorno più nel comune in questione salvo che venga richiesta una autorizzazione oppure per un periodo non superiore a tre anni. Un intervento importante che evidenza la sinergia tra le forze dell'ordine alla luce dell'emergenza furti in atto nelle ultime settimane e che ha spinto il prefetto di Avellino Paola Spena a rafforzare i controlli sul territorio proprio nelle zone periferiche e rurali sia di giorno che di notte. I delinquenti sono avvisati.