Ariano, lotta ai furti: in campo il reparto prevenzione crimine Campania Un primo segnale all'indomani del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Lotta ai furti in città, posti di blocco della polizia lungo la statale 90 delle puglie nel popoloso rione Cardito e controlli mirati in alcune zone famigerate, prese di mira dai malviventi negli ultimi giorni. Ad Ariano sono giunti due equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania in supporto al reparto volanti del commissariato Ciriaco di Roma.

E' un primo segnale all'indomani del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in modalità remoto, presieduto dal prefetto Paola Spena. Un intervento che indubbiamente non potrà bastare e che necessita di azioni ancora più concrete e duratore. Una fra tante l'installazione di lettori targhe alle porte della città e un miglioramento della pubblica illuminazione, in diverse zone davvero scadente o addirittura inesistente.

A tutto questo dovrà aggiungersi un tanto atteso potenziamento delle forze di polizia locali in quello che viene considerato come uno dei territori più estesi d'Italia, collocato in una posizione crocevia al confine con il foggiano e il beneventano. Oltre a dotare di maggiori poteri il corpo della polizia municipale la cui guida verrà affidata al nuovo comandante Angelo Bruno.