Tenta di lanciare la moglie dal balcone: dramma sfiorato a Cervinara Storia di violenza domestiche a Parco degli Ulivi.

Ancora un episodio di violenza tra le mura domestiche. Solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di metterei salvo la donna. E’ accaduto nella giornata di ieri a Parco degli Ulivi a Cervinara.

I protagonisti della vicenda una coppia, marito e moglie, che hanno iniziato a litigare gia durante la notte tra domenica e lunedì. Non sarebbe la prima volta che accade, anche perché pare che l’uomo faccia uso eccessivo di alcolici. Una storia di violenza che ha dei contorni inquietanti. Perché pare che l’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, abbia chiuso la donna fuori al balcone, lasciandola all’addiaccio fino all’alba. Ma la lite era cominciata già prima in casa, per motivi futili, l’uomo ha cominciato a colpire la moglie con calci e pugni. Inutili i tentativi da parte dei vicini a intervenire per evitare il pestaggio: l’uomo su tutte le furie, minacciava di lanciare la donna dal balcone. Sul posto sono arrivati gli agenti del locale commissariato ed in supporto anche i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina.

Poliziotti e carabinieri hanno deciso di non perdere tempo ed intervenire subito. Temevano che l’uomo potesse mettere in pratica le minacce di ammazzare la moglie. Così hanno fatto irruzione nell’appartamento. L’irruzione ha permesso di mettere subito in salvo la donna. Intanto, però, probabilmente l’uomo vistosi braccato, ha tentato di gettarsi dal balcone. Le forze dell’ordine alla fine sono riusciti a boccare l’uomo, ora la sua posizione è al vaglio dell’autorità inquirente.