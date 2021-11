Covid: paziente asintomatico in neurologia: profilassi rapida e nessun pericolo Ricostruito tutto il percorso, collegamenti e contatti. Nulla è stato lasciato al caso

Un giovane paziente affetto da cefalea giunto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, ricoverato successivamente per una serie di indagini più approfondite nel reparto di neurologia è risultato dopo tre giorni positivo al Covid-19.

Asintomatico, attivata tempestivamente la profilassi, è stato subito sottoposto ad isolamento e trasferito a scopo precauzionale, all'ospedale Moscati di Avellino, non essendo più attiva al momento l'area Covid nella struttura arianese. Nulla è stato lasciato al caso.

Il reparto in questione è stato sottoposto così come avviene già normalmente a sanificazione, ricostruito tutto il percorso del paziente, collegamenti e contatti, il personale sottoposto a tamponi. Con ogni probabilità già da domani sera, all'esito degli ultimi test, si potrà riaprire ai ricoveri, al momento bloccati a scopo precauzioanale. I pazienti sono tutti in sicurezza e distanziati tra loro. Situazione sotto controllo e dunque monitorata.

Un reparto in forte ripresa grazie alla professionali e alle spiccate capacità professionali e umane dell'intero personale medico e infermieristico.