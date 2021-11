Guida senza patente, denunciati 3 uomini a Castelfranci, Montella e Paternopoli Nel corso dei controlli dei carabinieri della compagnia di Montella

I carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato per “guida senza patente” tre uomini, di età compresa tra i 35 e i 55 anni. In particolare, i carabinieri delle stazioni di Castelfranci, Montella e Paternopoli, nel pattugliare i rispettivi comuni, in distinte occasioni hanno proceduto al controllo dei predetti, tutti della provincia di Avellino, sorpresi alla guida di veicoli sebbene privi della patente di guida. Per due di loro, la guida senza patente (la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato) ha assunto carattere penale perché si tratta di “reiterazione”, in quanto è stato accertato un comportamento recidivo nell’ultimo biennio.

L’altra ipotesi che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, proprio come nel caso del terzo soggetto sottoposto a controllo. Alla luce delle evidenze emerse, i tre sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.