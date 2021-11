Ariano, sangue sulla strada: 75enne travolto da un'auto muore sul colpo Tragedia lungo la strada provinciale 19 in località Cerreto

Muore investito da un'auto nei pressi della sua abitazione. E' la tragica fine di Andrea De Gruttola 75 anni, sposato e padre di quattro figli. E' successo lungo la strada provinciale 19 che porta alla stazione ferroviaria di Ariano Irpino, in località Cerreto. La dinamica è tutta da chiarire.

L'uomo stava facendo ritorno a casa, lungo quella strada che percorreva quotidianamente a piedi, di ritorno da un campo di ulivi. Per cause in corso di accertamento è stato travolto da un'auto guidata da un giovane del luogo, schiantatasi poi contro un muretto sul lato opposto della strada. Quest'ultimo che si è subito fermato, non si sarebbe accorto di nulla.

Sul posto dopo pochi minuti sono giunti i sanitari del 118 insieme alla polizia municipale ma ogni soccorso purtroppo si è rivelato inutile. L'uomo che tra due giorni avrebbe compiuto 76 anni, è morto sul colpo. A stabilire la dinamica dell'incidente la polizia municipale che ha informato dell'accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento. Medico legale Gabriele Casaburi.

Salma al momento sotto sequestro e trasferita dall'impresa di onoranze funebri Lo Conte nell'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino, nonostante la disponibilità del Frangipane ad Ariano, la cui struttura morgue, di ultima generazione sia stata inaugurata recentemente e resa quindi efficiente. Magistratura che evidentemente non è ancora al corrente di tutto questo. Un dramma nel dramma per i tanti familiari delle vittime costretti ad un calvario infinito che va ad unirsi al loro dolore.