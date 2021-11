In auto con l'esplosivo: scarcerato il 37enne di Montoro La decisione del gip Rotondi

E’ stato ascoltato questa mattina dal gip Marcello Rotondi, il giovane arrestato venerdì scorso per detenzione di materiale esplodente. 37enne residente a Montoro, era stato fermato in auto dai carabinieri con diverso materiale ritenuto pericoloso. In seguito alla perquisizione domiciliare, fu rinvenuta anche della sostanza stupefacente di tipo marijuana, sottoposta a sequestro insieme al materiale utile per il confezionamento delle dosi, alla somma di 105 euro, nonché due taniche contenenti 50 litri di gasolio di dubbia provenienza. Al termine dell’udienza il gip ha deciso per la scarcerazione del 37enne, ritenendo, dunque, insussistenti i criteri della custodia cautelare. Il giovane è difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero.