Ariano, grave inquinamento ambientale a Tesoro: intervento del Gaci La denuncia arriva dal responsabile delle Guardie Ambientali Centro Italia Mario Oliva

Sedili di auto, materassi, pneumatici, frigoriferi, infissi, indumenti e persino conigli morti ed altre carcasse di animali. Un inquinamento ambientale di una gravità assoluta in contrada Tesoro ad Ariano Irpino, lungo la strada provinciale 10 che porta a Monteleone di Puglia.

A denunciarla è il responsabile delle Guardie Ambientali Centro Italia Mario Oliva, giunto personalmente sul posto insieme ad una volontaria. "Rifiuti di ogni genere che potevano essere smaltiti tranquillamente nella funzionante isola ecologica di Camporeale. Un vero e proprio oltraggio all'ambiente. C'è di tutto e di più."

Una situazione a dir poco vergognosa, nel disinteresse più totale. Per non parlare della presenza di amianto. L'aria è davvero irrespirabile e la zona necessita di una bonifica urgente. Si tratta dell'ennesimo intervento del Gaci sul territorio. Tesoro fa parte delle tappe inserite nel programma di Legambiente nazionale puliamo il mondo in programma il prossimo 20 novembre.

La speranza è che non diventino come spesso accade solo iniziative dal sapore simbolico, ma che la zona possa essere definitivamente liberata dalla morsa dei rifiuti e dotata di un sistema di video sorveglianza al fine di punire penalmente i terroristi dell'ambiente.