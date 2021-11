Sbanda e finisce fuori strada: paura per una donna ad Ariano L'incidente è avvenuto lungo la statale 90 delle puglie in direzione Foggia

Era alla guida della sua fiat uno quando improvvisamente dopo aver affrontato una curva insidiosissima, complice l'asfalto viscido, ha perso il controllo della vettura. L'auto dopo essere uscita fuori strada è finita prima contro un guard rail e successivamente sul lato opposto della carreggiata tra una cunetta e una scarpata fino a schiantarsi poi sulla corsia di marcia opposta. E' successo lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino in località Patierno all'altezza di un autolavaggio. L'auto, guidata da una donna di 54 anni del luogo, viaggiava in direzione Foggia. Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza del 118. I sanitari dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane per i relativi accertamenti sanitari. Lamentava un forte mal di testa. Al momento è sotto osservazione, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti stando ad una prima valutazione. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e ad evitare ulteriori incidenti nella famigerata curva. Il traffico non ha subito eccessivi rallentamenti.