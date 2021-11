Droga nascosta nelle parti intime: la polizia penitenziaria scova e sventa E' accaduto ancora una volta nel carcere Campanello di Ariano Irpino dove la vigilanza è altissima

Mamma e bimba ai colloqui in carcere con la droga ma al Carcere Campanello nulla sfugge. Era riuscita in un primo momento ad eludere i controlli con in braccio la sua figlioletta di due anni fino a nascondere alla perfezione prima nelle parti intime e poi nella manica di un giubbino poggiato su un tavolo, la droga sfilata poi da suo marito in maniera fulminea durante un colloquio in carcere.

E’ successo ancora una volta ad Ariano Irpino. Cessione persino riuscita, tant’è che il detenuto aveva già nascosto abilmente l’involucro nell’ano pensando di farla franca. Ma la scena non è sfuggita agli occhi del personale e del coordinatore addetto ai colloqui i quali stavano già monitorando la situazione da tempo. I poliziotti penitenziari ha fatto subito irruzione e attraverso un’opera di persuasione e una specifica attività ginnica sono riusciti a far espellere l’involucro dal retto.

La sostanza stupefacente, pari ad oltre cento grammi di hashish è stata sequestrata insieme ad uno smartphone con relativo caricabatteria, cavo e scheda.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di intrusione di droga e telefonino in carcere sventato dalla polizia penitenziaria nel carcere Campanello di Ariano Irpino. Dell’accaduto è stata subito informata la magistratura per gli opportuni provvedimenti da adottare. Indagini sono in corso in queste ore dal personale della polizia penitenziaria sull’asse Napoli- Ariano Irpino.

Il direttore del carcere di Ariano Irpino Maria Rosaria Casaburo si è complimentata con il personale della polizia penitenziaria per la rapidità di azione e acume investigativo, che ha consentito di sventare l’ennesimo tentativo di intrusione di droga nel penitenziario arianese. Attenzione che resterà altissima soprattutto in prossimità delle prossime festività natalizia.