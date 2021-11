Infastidisce alcune persone e poi si scaglia contro gli agenti: denunciato Intervento della Polizia Municipale nel Rione Martiri ad Ariano Irpino

E' stato intercettato e bloccato nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino mentre infastidiva con prepotenza alcune persone. La segnalazione al comando di polizia municipale di piazza Mazzini è giunta da parte di un cittadino privato.

La pattuglia di turno, in pochi minuti si è recata sul posto ed ha subito individuato la persona in questione, il quale si è anche scagliato con violenza contro gli stessi agenti, opponendo resistenza. Dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità è stato accompagnato in comando, dove a seguito di perquisizione gli uomini diretti dal neo comandante Angelo Bruno hanno rinvenuta una modesta quantità di sostanza stupefacente.

Nei guai è finito un giovane del Gambia, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto delle generalità. Identificazione avvenuta in seguito ad attività istruttoria informativa.

Informato dell'accaduto il sostituto procuratore di turno della procura di Benevento. In corso ulteriori atti, relativi alla sua presenza in Irpinia di concerto con la Questura di Avellino. Un intervento che si inserisce nelle attività di sicurezza urbana della polizia municipale sul territorio.