Ai domiciliari nel comune di Carife, ma sorpreso a Flumeri: arrestato di nuovo Le indagini dei carabinieri della stazioni di Castel Baronia e Flumeri

Ristretto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri per “evasione”. È accaduto ieri: i carabinieri delle Stazioni di Castel Baronia e Flumeri, accertato che l’uomo non era presente nell’abitazione di Carife statuita per la misura alternativa, all’esito delle ricerche lo hanno rintracciato a Flumeri.

Bloccato e portato in Caserma, è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento che ne ha disposto il riaccompagnamento all’abitazione prevista per l’espiazione della misura cautelare.