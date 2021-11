Dramma a Sturno, poliziotto si uccide con la pistola d'ordinanza Ritrovato nella sua auto senza vita lungo la strada provinciale in località Castagneto

Dramma a Sturno. Un poliziotto di 57 anni V.M., in servizio al commissariato di Ariano Irpino è stato trovato cadavere all’interno della sua auto, lungo la strada provinciale che conduce in località Castagneto, nel territorio di Sturno. Secondo le prime indagini pare che l'uomo si sia ucciso con la pistola d'ordinanza.

A dare l’allarme i familiari non vendolo rientrare a pranzo. E sono stati alcuni passanti a segnalare il corpo senza vita nella vettura. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Persona molto conosciuta e stimata sia nella sua comunità di Sturno che ad Ariano Irpino dove lavorava da lunghissimi anni nel reparto della Scientifica. In lacrime anche i suoi colleghi e parole di cordoglio da parte del sindaco Vito di Leo: “E’ un giorno tristissimo per la nostra comunità. Perdiamo un grande amico e un onesto servitore dello Stato”.