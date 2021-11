Solofra, i carabinieri fermano un giovane sospetto nei pressi delle abitazioni Folgio di via per il 20enne che aveva precedenti per furti in appartamento

Non si ferma l’attività dei carabinieri per il contrasto ai reati predatori. Nell’ambito di mirati servizi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno sorpreso un giovane che, in tarda serata, si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate della Città conciaria. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

Lo stesso, ventenne della provincia di Salerno e con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio (principalmente furti in abitazione), alla specifica richiesta da parte degli operanti, non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo. Condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti, nei suoi confronti è stata avanzata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.