Avellino, rinviata sentenza per omicidio Della Vecchia L’avvocato co-difensore positivo al Covid-19. Si attende il 17 gennaio 2022 per la discussione

Era prevista per questa mattina, ma è stata rinviata al 17 gennaio 2022 la sentenza per l'omicidio di Antonello Della Vecchia.

Si prolunga ancora l’attesa, quindi, per la chiusura di un capitolo nero per Lioni, piccolo centro in provincia di Avellino.

Stiamo parlando del fratricidio che si è consumato nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2020, in cui Antonello Della Vecchia, 30 anni, a seguito di un violento litigio con il fratello Marco, sarebbe stato colpito da quest’ultimo con un fendente che, avendogli reciso l’arteria femorale, non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso immediato, Antonello muore durante il trasporto verso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.

La difesa, che ha depositato in aula una consulenza a firma del medico Aldo D’Andrea – nella quale si dimostra che il colpo mortale sarebbe stato inferto accidentalmente - ha chiesto il giudizio abbreviato allo scopo di smontare la tesi di volontarietà dell’omicidio. Nonostante ciò, il processo si sta svolgendo per l’accusa di omicidio volontario.

Martina Barca