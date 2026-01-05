Avellino, addio a Giovanni Tafuro: storico preside della "Dante Alighieri" Il cordoglio tra montorese e Avellino. Oggi i funerali



Si è spento all’età di 85 anni il Preside Giovanni Tafuro, figura di altissimo profilo umano e professionale, la cui scomparsa lascia un vuoto profondo tra Montoro, sua terra d’origine, e Avellino, città dove ha operato per decenni con dedizione e passione.

Una vita per la scuola e la cultura: Noto soprattutto per essere stato uno degli storici presidi della Scuola Media "Dante Alighieri" di Avellino, il professor Tafuro è ricordato come un innovatore nel campo dell’educazione.

Oltre al mondo dell'istruzione, Giovanni Tafuro ha servito la comunità anche nelle istituzioni. È stato infatti consigliere comunale ad Avellino durante la consiliatura del Sindaco Di Nunno, distinguendosi per un approccio sempre mite, sobrio e orientato al bene comune.

Sulla pagina social dell'Ic Dante Perna si legge:



"Ci ha lasciato il preside Giovanni Tafuro, per anni figura di riferimento della scuola irpina. In particolare lo ricordiamo come Dirigente della "Dante Alighieri", di cui era profondamente orgoglioso. Come comunità scolastica gli siamo profondamente grati per la sua dedizione alla scuola e per l'amore che nutriva principalmente verso i suoi studenti. Il suo impegno è stato di esempio per tutte le generazioni di docenti che si sono avvicendati nelle aule della "DANTE". Con commozione manterremo vivo il ricordo di un uomo determinato, corretto, ma anche amorevole e paterno. Buon viaggio caro Preside. Resterà nei cuori di chi ha avuto il privilegio di percorrere un pezzetto di vita accanto a lei. La DS, i docenti, la DSGA e tutto il personale ATA".

I ricordi

Particolarmente toccante è il messaggio di Mario Bianchino, già Sindaco di Montoro e Segretario Generale del Comune di Avellino, che ha voluto omaggiare l'amico: "Un uomo di grande spessore culturale e di spiccata sensibilità ed umanità. Sempre mite e sobrio nelle sue riflessioni e sempre versato a comprendere le ragioni che conducono al bene comune. Molto legato alla sua terra, alla nostra Montoro... Era veramente un piacere colloquiare con lui; mai una parola fuori posto; mai uno scatto d'ira."

Bianchino ha sottolineato come Tafuro provenisse da una "scuola di vita" che poneva al centro l'impegno sociale, la giustizia e il senso della comunità, lasciando ricordi indelebili in chiunque lo abbia conosciuto.

Al dolore per la scomparsa del Preside si unisce anche la pagina facebook di "Benvenuti a Montoro".

Il Preside Giovanni Tafuro lascia la moglie Pasqualina Festa, i figli Antonio e Milena, il fratello Gaetano e gli adorati nipoti.

Le esequie avranno luogo oggi, 5 gennaio 2026, alle ore 14:30, partendo dalla Casa Funeraria Irpinia di Torrette di Mercogliano. Il rito religioso sarà celebrato alle ore 15:00 presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in via Degli Imbimbo, ad Avellino.