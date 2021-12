L'auto si cappotta e una donna riesce ad uscire da sola miracolosamente illesa Paura ad Ariano Irpino, lungo la strada provinciale 19

E' riuscita ad uscire da sola, quasi miracolo dalla sua auto letteralmente capovolta e ad incamminarsi a piedi lungo la strada provinciale alla ricerca di un'abitazione presso la quale telefonare essendo rimasta sprovvista del suo cellulare finito a terra all'interno della vettura insieme ad altri oggetti.

E' quanto accaduto ad Ariano Irpino, lungo la strada provinciale 19 che porta alla stazione ferroviaria, all'altezza di località Accoli. La donna, di 54 anni ha perso improvvisamente il controllo dell'auto sull'asfalto reso viscido dalla pioggia, non è riuscita in alcun modo a fermare la corsa e dopo essersi arrampicata su una scarpata la sua fiat punto si è ritrovata cappottata su se stessa.

Fortunatamente non sono sopraggiunte altre auto o mezzi pesanti in quel momento altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi. Per la malcapitata solo tanto spavento, ma nessuna conseguenza di alcun tipo. E' stata lei stessa ad attivarsi per procedere alle operazioni di rimozione del mezzo. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi e in supporto a garantire la viabiltà i carabinieri.