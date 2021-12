Lutto nell'Arma: muore il generale Sottili, il ricordo e la lotta ai clan irpini Dal 2006 al 2011 alla guida dei carabinieri di Avellino, il generale è morto dopo un intervento

E’ venuto a mancare, improvvisamente, il generale dei carabinieri Giammarco Sottili. Da qualche anno in pensione, l’alto ufficiale è deceduto nell’ospedale di Monserrato comune del cagliaritano, sua terra natale. Il generale era ricoverato al Policlinico di Monserrato per un intervento ai calcoli. Probabilmente ci sono state complicazioni che hanno portato al suo decesso. La notizia ha addolorato la comunità irpina. Sottili ha guidato il comando provinciale dei carabinieri di Avellino dal 2006 al 2011, portando a termine numerose e importanti operazioni.

Tutti ricordano il suo massimo impegno nelle operazioni anticamorra nel Vallo di Lauro e nella lotta al racket delle estorsioni. Una vita spesa nell’Arma. Prima di approdare ad Avellino, Sottili aveva guidato il Comando del Reparto operativo di Palermo per 5 anni conducendo numerose operazioni antimafia. L’ufficiale, originario di Falconara Marittima, lascia la moglie Rita e le figlie Enrica e Claudia. I funerali avranno luogo, sabato alle 12.30 nella parrocchia di San Giorgio Martire in Quartucciu, in provincia di Cagliari.